رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022 وإضافة المواليد الجدد

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط موقع دعم مصر، وذلك لإضافة المواليد الجديدة أو تسجيل رقم الموبايل، حيث أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط موقع دعم مصر لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال هذا التقرير رابط موقع دعم مصر لتحديث بيانات بطاقة التموين 2022، حتى يتمكن المواطنون تسجيل رقم الموبايل الخاص بهم وكذلك إضافة مواليد جديدة، أو حذف أفراد من بطاقة التموين.

رابط موقع دعم مصر

يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين الخاصة بهم الدخول إلى رابط موقع دعم مصر، إضافة إلى الراغبين في إضافة زوجاتهم وأبنائهم لبطاقاتهم التموينية اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين من هنــــــــــــــــــا

الضغط على أيقونة إضافة الأفراد الجدد من القائمة الرئيسية للموقع.

إضافة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..).

كتابة بيانات مكتب التموين التابع له البطاقة التموينية.

إضافة بيانات الأفراد المراد إضافتهم للبطاقة التموينية (الأبناء، الزوجة).

كتابة بيانات التواصل (رقم تليفون، بريد إلكتروني).

إضافة كافة الأوراق اللازمة التي تثبت صلة القرابة بين صاحب البطاقة والراغب في إضافته.

الضغط على زر الحفظ.

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إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

الضغط على سجل حسابا جديدا.

كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

إضافة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة).

كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).

الضغط على خدمات التموين.

اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

الضغط على خيار ابدأ الخدمة.

وضع اسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الإبنة.

وضع صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة).

شروط إضافة المواليد لبطاقات التموين

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، من خلال رابط موقع دعم مصر، حيث يتكون الحد الأقصى 4 أفراد للبطاقة زوج وزوجة و2 من الأبناء، والبطاقة المسجل بها 3 أفراد فقط يمكنهم إضافة فرد آخر شرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.