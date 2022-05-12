الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين وسلاح بالشرقية

حبس
حبس
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير، وبحضور محمد الشريف وكيل النائب العام، وأمانة سر وائل عيد، بمعاقبة عامل وصاحب محل عجل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 1125 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص. 

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري ، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق ، بورود معلومات لضباط مباحث القسم ، بقيام كل من "هاني . ر . ت" 47 عاما عامل، و"أحمد . ع . ال" 36 عاما صاحب محل، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وضبط بحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وكذا فارغ علبة سجائر بداخلها 47 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وبحوزة المتهم الثاني فارغ علبة سجائر بداخلها 68 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

محكمة جنايات الزقازيق وكيل النائب العام الشرقية مأمور قسم شرطة أول الزقازيق السجن المشدد

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وائل لطفي

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