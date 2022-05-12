الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية
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أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الإسماعيلية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق الإسماعيلية الصحراوي، يفيد بوجود مصادمة، وعلى الفور، انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، ويجرى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.

حادث إصابة شخصين شرطة النجدة طريق الإسماعيلية الصحراوى

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