الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 6 عسكريين وشرطى باشتباكات عرقية شرق نيجيريا

الشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية
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أعلنت الشرطة النيجيرية، أن ستة عسكريين وشرطيًا قتلوا بهجوم تعرضوا له خلال اشتباكات عرقية في ولاية تارابا بشرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة عثمان عبد الله، لوكالة "فرانس برس"، إن "وحدة مشتركة من الجيش والشرطة أرسلت إلى المنطقة لفض اشتباكات مسلحة بين رعاة من إثنية الفولاني ومزارعين من إتنية كوتيب، تعرضت لهجوم في قرية تارتي بمنطقة تاكوم".

وأضاف: "خسرنا ستة عسكريين وشرطيًا".

وأوضح أن "قائد الوحدة، وهو ضابط في الجيش برتبة ليفتنانت-كولونيل، مفقود، ونعتقد أنه مخطوف من قبل أحد طرفي القتال".

وأكدت الشرطة، أن تعزيزات أمنية أرسلت إلى المنطقة لإعادة الهدوء والعثور على الضابط المفقود.

ووقع الهجوم في خضمّ اشتباكات مسلّحة تدور منذ أسابيع بين الإتنيتين.

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