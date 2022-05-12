الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرازيل السابق يتهم بايدن بتأجيج الوضع فى أوكرانيا

لويز إيناسيو
لويز إيناسيو
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قال رئيس البرازيل السابق ومرشح الانتخابات المقبلة لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه كان ينبغي على واشنطن وأوروبا تقديم ضمانات لروسيا بعدم انضمام أوكرانيا للناتو، لمنع اندلاع النزاع.

وحمّل دا سيلفا في مقابلة مع مجلة "تايم" الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية الأزمة في أوكرانيا، موضحًا أن بايدن أخطأ في تقييم العلاقات الروسية الأوكرانية.

وتساءل: "ما سبب اندلاع الأعمال العدائية في أوكرانيا؟ كان ينبغي للولايات المتحدة وأوروبا أن تقولا إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو، وحل المشكلة".

وقال إن سياسة بايدن لم تفشل فقط في منع التصعيد، بل على العكس من ذلك، أججته.

وخلص دي سيلفا إلى أن "للولايات المتحدة تأثيرًا سياسيًا كبيرًا يمكن لبايدن أن يلعب دورًا أكثر نشاطًا فيه في المفاوضات، يمكنه أن يستقل الطائرة إلى موسكو للتحدث مع فلاديمير بوتين، هذا هو المطلوب من القائد.. التأثير على مجرى الأحداث، حتى تسير في الاتجاه الصحيح، أعتقد أنه لن يفعل ذلك".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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