الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تطلب من أثينا إذنا بنشر مقاتلات أمريكية فى جزيرة كريت

مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية
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أفادت قناة Ulusal Kanal التلفزيونية التركية في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بإرسال الولايات المتحدة طلبًا رسميًا إلى الحكومة اليونانية، لنشر طائرات F-35 وF-15 في جزيرة كريت.

وأفادت القناة، بأن أثينا قبلت هذا الطلب وتقوم بإعداد الرد، وفي حالة الموافقة سيتم نشر الطائرات في قاعدة "سودا" على ساحل الخليج الذي يحمل نفس الاسم في جزيرة كريت، حيث العديد من المواقع العسكرية اليونانية، في أحد تجمعات الناتو الرئيسية في المنطقة.

وتبحث الولايات المتحدة واليونان تعزيز القدرات الدفاعية في منطقة جزر رودس وليسفوس وخيوس عبر نشر أسلحة الناتو أو الولايات المتحدة، في وقت تبدي فيه أثينا قلقها للتهديد المحتمل من تركيا والتوتر المتزايد في بحر إيجه.

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