الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإسرائيلى يكشف نتائج التحقيق الأولى فى اغتيال شيرين أبوعاقلة

شيرين أبوعاقلة
شيرين أبوعاقلة
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كشف الجيش الإسرائيلي، عن النتائج الأولية للتحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، خلال تغطيتها لمحاولة اقتحام إسرائيلية للمخيم.

ووفقاً لما قالته صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي لم يحسم ما إذا كان مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، قد تم بنيران إسرائيلية أو فلسطينية.

وبحسب الصحيفة العبرية، يُظهر التحقيق أن شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترًا (328 قدمًا) من القوات العسكرية الإسرائيلية عندما أُطلقت عليها النار وقُتلت.

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