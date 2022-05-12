الصين تحذر سفينة حربية أمريكية أثناء عبورها مضيق تايوان

أعلن الجيش الصيني أنه راقب سفينة حربية أمريكية اجتازت مضيق تايوان الأربعاء وأرسل لها تحذيرا، في أعقاب مناورات عسكرية صينية قبالة تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية بأن المدمرة "بورت رويال" المزودة بصواريخ موجهة قامت الثلاثاء "برحلة روتينية" عبر مضيق تايوان في المياه الدولية وفقا للقانون الدولي، وهي ثاني مهمة من نوعها خلال أسبوعين.

وتقوم الولايات المتحدة بمثل هذه الرحلات مرة واحدة تقريبا في الشهر، مما يثير غضب الصين، إذ تعتبر ذلك علامة على دعم تايوان التي تقول بكين إنها أرض صينية.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن قواتها راقبت السفينة طوال الوقت و"حذرتها"، وأضافت "الولايات المتحدة كثيرا ما تقدم على مثل هذه الأعمال وتثير القلاقل وترسل إشارات خاطئة لقوى استقلال تايوان وتزيد التوتر عمدا عبر مضيق تايوان".

ومضت تقول "تحافظ قوات المنطقة على حالة تأهب قصوى في كل الأوقات وتتصدى بحزم لجميع التهديدات والاستفزازات وتدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد".

وقالت البحرية الأمريكية إن السفينة "مرت عبر ممر في المضيق خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية".

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأن السفينة الأمريكية أبحرت شمالا عبر المضيق وإن الوضع في الممر المائي يسير "كالمعتاد".

وأعلن الجيش الصيني يوم الإثنين أن قواته أجرت جولة أخرى من التدريبات بالقرب من تايوان الأسبوع الماضي لتحسين العمليات القتالية المشتركة.

وكانت المدمرة الأمريكية "سامبسون" المزودة بصواريخ موجهة عبرت مضيق تايوان في 27 أبريل، وهو ما استنكرته الصين، قائلة إن مثل هذه المهام "تتعمد" الإضرار بالسلام والاستقرار.

وليس للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان شأنها شأن معظم الدول، لكنها أهم داعم ومورد دولي للأسلحة لتايبه، مما يجعل ذلك مصدر توتر دائم بين بكين وواشنطن.