كيسنجر: العالم سيتغير بعد الحرب

توقع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن يشهد الوضع الجيوسياسي العالمي تحوّلات كبيرة بعد انتهاء حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أننا “نعيش الآن في عصر جديد تماما”.

وذكر كيسنجر، في حوار مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أنه "ليس من الطبيعي أن تكون للصين وروسيا نفس المصالح في جميع المشاكل المستقبلية.. وبالتالي، فبعد حرب أوكرانيا، سيتعين على روسيا إعادة تقييم علاقتها بأوروبا على الأقل، وموقفها العام تجاه الناتو".

وتابع: "هذا لا يعني أن أيا منهما (الصين وروسيا) سيصبح صديقا حميميا للغرب، لكن المقصود هو أنه في قضايا معينة، سيكون خيار -التعامل بنهج مختلف- قائما.. أي أنه في الفترة المقبلة، يجب ألا نجعل روسيا والصين كتلة واحدة".

وبشأن تهديدات بعض الدول باللجوء للسلاح النووي، أوضح الدبلوماسي الأمريكي المخضرم أن العالم يواجه الآن "تقنيات يمكن أن تؤدي إلى كارثة لم يكن من الممكن حتى تخيلها في وقت سابق.. والغريب أن هذه الأسلحة تتطور وتتكاثر كل عام، لكن لا توجد مناقشة دولية حول ما يمكن أن يحدث في حال تم استخدام الأسلحة النووية فعليا".

وأردف قائلا: "ندائي بشكل عام هو أنه يجب أن نفهم أننا نعيش الآن في عصر جديد تماما، ومع انتشار التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، ستحتاج الدبلوماسية والحرب نهجا مختلفا، وسيكون ذلك تحديا".