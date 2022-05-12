القضاء الإدارى يرفض تعيين يوسف ولاء الدين شيخًا للطريقة الحمدية الشاذلية

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدورى، الدعوى التي أقامتها منار نبيل يوسف، بصفتها الوصية على يوسف ولاء الدين محمد، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بتعيين زكى الدين محمد جمال الدين محمد زكى الدين شيخًا للطريقة الحمدية الشاذلية.

وطالبت المدعية فى دعواها بأحقية يوسف ولاء الدين محمد عصام الدين محمد زكى إبراهيم (ابنها) في الترشح والتعيين شيخًا للطريقة الحمدية الشاذلية بوكيل عنه.

وقررت المحكمة قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا وألزمت المدعية بالمصروفات، باعتبار أن يوسف ولاء الدين، وهو المولود فى 14-1-2007، مخالف للشروط حددتها المادة (29) من القانون رقم 118 لسنة 1976، والتي من أهمها أن يكون بالغًا سنة الرشد متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.