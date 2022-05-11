الخميس 12 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الوطنية للإعلام»: تشكيل مجموعة عمل لوضع محاور المشاركة فى الحوار الوطنى

حسين زين
حسين زين
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور حول محاور الحوار وآليات العمل استعدادًا للمشاركة بجلسات الحوار الوطني. 

 يأتي ذلك فى إطار مشاركة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين،  في جلسات الحوار الوطني بناء على دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويبدأ عمل المجموعة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، لوضع تصور حول محاور الحوار وآليات عمله، وبحيث تسهم تلك المقترحات فى إثراء النقاش حول العديد من ملفات العمل الإعلامي وتفعيل دوره في بناء الوعي الذي يعتبر قضية محورية فى حياة المجتمعات ودعم دور الإعلام التنموي والتنويري ومصرنا القوية تخطو خطواتها لتدشين الجمهورية الجديدة.

وتثمن "الهيئة الوطنية للإعلام" تلك الخطوات الجادة  التى تعبر وبحق عن دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية.

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