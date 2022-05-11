الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصلاح الهبوط الأرضى بكورنيش الإسكندرية وتسيير حركة المرور

الهبوط الأرضي بكورنيش
الهبوط الأرضي بكورنيش الإسكندرية
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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بطريق كورنيش الإسكندرية عقب انتهاء حى المنتزه ثان بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى، من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الذي حدث إثر انفجار إحدى مواسير الصرف الصحي.

وتلقت غرفة عمليات حى المنتزه ثان، بلاغًا من الأهالي بحدوث هبوط أرضى بشارع البستان بطريق الكورنيش وانتقل مسئولو إدارة الأزمات والكوارث بالحى إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص والمعاينة أن الهبوط ناتج عن حدوث كسر بإحدى مواسير الصرف الصحي وجارٍ إصلاحها.

وجارٍ ردم موقع الهبوط وإعادة رصف الطريق بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

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وائل لطفي

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