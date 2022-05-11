الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات

اسعاف
اسعاف
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استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن حالة مصاب أصيب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي لبيان الإصابات التي لحقت به. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق الواحات الصحراوي مفاده وجود مصادمة وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات وتم نقله للمستشفى، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.

غرفة عمليات كاميرات طريق الواحات النيابة العامة كاميرات المراقبة شرطة النجدة سيارة مسرعة رجال الامن الاستعلام الاصابات النيابة كسور وكدمات

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