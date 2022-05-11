الاستعلام عن حالة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات

استعلمت النيابة العامة بالجيزة عن حالة مصاب أصيب بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات الصحراوي لبيان الإصابات التي لحقت به.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق الواحات الصحراوي مفاده وجود مصادمة وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

بالفحص، تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات وتم نقله للمستشفى، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة.