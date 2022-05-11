الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طالب غرق بمياه نهر النيل فى المنصورة

غرق
غرق
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب فى الصف الثانى الإعدادى لقي مصرعه غرقًا، الأربعاء بنهر النيل، وذلك أسفل منطقة كوبرى القطار بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الطلاب عقب خروجه من الامتحان وذلك بنهر نيل المنصورة، وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى والإسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع الطالب" عبده.أ"، 15 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

بالفحص تبين أنه عقب خروجه من الامتحان توجه لنهر النيل بهدف الاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه  التيار، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الجثمان، ونقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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