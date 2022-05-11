حجز صاحب محل عطارة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حجز صاحب محل عطارة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وذلك بتهمة قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "يحمل جنسية إحدى الدول"، ومقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة لمُزاولته نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" – هاتف محمول – أجندة).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.