الأربعاء 11 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة سكنية بـ 15 مايو

الامن
الامن
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية ومجوهرات من داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو.

البداية عندما تلقى  قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من ربة منزل، باكتشافها سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها، بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود كسر أو بعثرة بمحتويات الشقة، وبمناقشة المبلغة أقرت بوجود خادمة تدعي “ز.م”، تعمل لديها وتثير الشكوك حول قيامها بارتكاب الواقعة.

وبضبط الخادمة ومناقشتها ظهرت عليها علامات الريبة والقلق وبالضغط عليها انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة لمرورها بضائقة مالية، وأمكن وأرشدت عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية مجوهرات مشغولات مشغولات ذهبية محتويات داخل شقة سكنية مدينة 15 مايو سرقة مجوهرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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