رابط حجز موعد تساهيل 2022 وخطوات التقديم

يبحث المواطنون المقيمون في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، عن رابط حجز موعد تساهيل 2022، بعد أن وفرت السعودية عملية الاستقدام إلى أراضيها من الدول العربية الأخرى من أجل لم الشمل العائلي عن طريق عدد من القرارات الجديدة التي أعلنت عنها خدمة تساهيل للزيارات العائلية.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط حجز موعد تساهيل 2022.

رابط حجز موعد تساهيل 2022

الدخول إلى موقع شركة تساهيل مباشرة “من هنا“.

تحديد الدولة واللغة المستخدمة في موقع تساهيل.

الضغط على أيقونة “حجز موعد” من الشاشة الرئيسية للموقع.

تحديد الغرض من السفر من خلال الخيارات المتاحة أمامك ومنها: هل زيارة أم استقدام؟

اختيار البلد التي تريد زيارتها.

تحديد الجهة المراد تقديم الطلب منها سواء قنصلية القاهرة أو الإسكندرية.

اختيار نوع الخدمة التي ترغب بها.

خدمة مميزة VIP: بسعر غالي ومعاملة كاملة.

خدمة عادية: سعر منخفض ومعاملة عادية.

الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

حدد الموقع والموعد التي ترغب بزيارة شركة تساهيل فيه.

حدد الفئة المطلوبة فرد أو عائلة.

اختيار الموعد المناسب.

إدخال رمز التحقق المرئي على الشاشة في المكان المخصص.

إدخال البيانات الخاصة والتأكد منها.

طباعة صورة واضحة عن جواز السفر وإرفاقها.

إضافة بيانات العميل قبل إرسال طلب الزيارة.

التأكد من عدم وجود مربع فارغ.

طباعة نموذج التقديم والضغط على أيقونة إرسال.

التوجه إلى أقرب مكتب لإتمام عملية السفر في الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة لحجز موعد تساهيل 2022

يجب أن تكون المستندات ذات أصل وصورة لكلًا منهما.

تقديم تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية السعودية.

تقديم نموذج طلب استقدام.

صورة عن تذكرة سفر المسافرين التي تعد من الأوراق التقديمية المهمة.

تقديم حجز موعد من خلال خدمة موقع أبشر الإلكتروني.

إحضار شهادة الدراسة ويجب أن تكون موثقة من الخارجية المصرية والسفارة السعودية.

تقديم قسيمة الزواج موثقة وشهادة الميلاد.

تقديم نموذج خاص بالاستقدام.

تقديم صورتين شخصيتين على أن تكون الخلفية ذات لون أبيض.

دفع مبلغ 2000 ريال سعودي عبر ماكينة الصراف الآلي.

في حالة الزواج يجب تقديم صورة من جواز سفر الزوجة والأولاد.

قد يهمك أيضًا: لـ6 ساعات.. مواعيد قطع المياه عن بعض شوارع حى الدقى

فروع مكاتب تساهيل