الأربعاء 11 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط حجز موعد تساهيل 2022 وخطوات التقديم

موعد تساهيل
موعد تساهيل
ads

يبحث المواطنون المقيمون في المملكة العربية السعودية والدول الأخرى، عن رابط حجز موعد تساهيل 2022، بعد أن وفرت السعودية عملية الاستقدام إلى أراضيها من الدول العربية الأخرى من أجل لم الشمل العائلي عن طريق عدد من القرارات الجديدة التي أعلنت عنها خدمة تساهيل للزيارات العائلية.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير رابط حجز موعد تساهيل 2022.

 

رابط حجز موعد تساهيل 2022

  • الدخول إلى موقع شركة تساهيل مباشرة “من هنا“.
  • تحديد الدولة واللغة المستخدمة في موقع تساهيل.
  • الضغط على أيقونة “حجز موعد” من الشاشة الرئيسية للموقع.
  • تحديد الغرض من السفر من خلال الخيارات المتاحة أمامك ومنها: هل زيارة أم استقدام؟
  • اختيار البلد التي تريد زيارتها.
  • تحديد الجهة المراد تقديم الطلب منها سواء قنصلية القاهرة أو الإسكندرية.
  • اختيار نوع الخدمة التي ترغب بها.
  • خدمة مميزة VIP: بسعر غالي ومعاملة كاملة.
  • خدمة عادية: سعر منخفض ومعاملة عادية.
  • الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
  • حدد الموقع والموعد التي ترغب بزيارة شركة تساهيل فيه.
  • حدد الفئة المطلوبة فرد أو عائلة.
  • اختيار الموعد المناسب.
  • إدخال رمز التحقق المرئي على الشاشة في المكان المخصص.
  • إدخال البيانات الخاصة والتأكد منها.
  • طباعة صورة واضحة عن جواز السفر وإرفاقها.
  • إضافة بيانات العميل قبل إرسال طلب الزيارة.
  • التأكد من عدم وجود مربع فارغ.
  • طباعة نموذج التقديم والضغط على أيقونة إرسال.
  • التوجه إلى أقرب مكتب لإتمام عملية السفر في الموعد المحدد.

مظاهرات احتجاجية تنديدا باستشهاد «أبو عاقلة» فى أراضى 48 وجنين

إزالة 1072 إشغالًا للطريق وغلق 12 منشأة مخالفة بالإسكندرية (صور)

جبخانة محمد علي تلحق قطار التطوير وجعلها مزار سياحي

مفوضية حقوق الإنسان تطالب بتحقيق مستقل حول ملابسات استشهاد شيرين أبو عاقلة

الأوراق المطلوبة لحجز موعد تساهيل 2022

  • يجب أن تكون المستندات ذات أصل وصورة لكلًا منهما.
  • تقديم تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية السعودية.
  • تقديم نموذج طلب استقدام.
  • صورة عن تذكرة سفر المسافرين التي تعد من الأوراق التقديمية المهمة.
  • تقديم حجز موعد من خلال خدمة موقع أبشر الإلكتروني.
  • إحضار شهادة الدراسة ويجب أن تكون موثقة من الخارجية المصرية والسفارة السعودية.
  • تقديم قسيمة الزواج موثقة وشهادة الميلاد.
  • تقديم نموذج خاص بالاستقدام.
  • تقديم صورتين شخصيتين على أن تكون الخلفية ذات لون أبيض.
  • دفع مبلغ 2000 ريال سعودي عبر ماكينة الصراف الآلي.
  • في حالة الزواج يجب تقديم صورة من جواز سفر الزوجة والأولاد.

قد يهمك أيضًا: لـ6 ساعات.. مواعيد قطع المياه عن بعض شوارع حى الدقى

فروع مكاتب تساهيل

  1. الشيراتون القاهرة.
  2. التجمع الخامس القاهرة.
  3. المنيل القاهرة.
  4. الإسكندرية.
  5. طنطا.
  6. بورسعيد.
  7. السويس.
  8. سوهاج.
  9. المنيا.
  10. مرسى مطروح.
  11. فرع المماليك.
رابط حجز موعد تساهيل 2022 تساهيل موعد تساهيل 2022 المملكة العربية السعودية خدمة تساهيل للزيارات العائلية

مواد متعلقة

مظاهرات احتجاجية تنديدًا باستشهاد «أبوعاقلة» فى أراضى 48 وجنين

إزالة 1072 إشغالًا للطريق وغلق 12 منشأة مخالفة بالإسكندرية (صور)

رئيس التحرير

وائل لطفي

السياسة وأشياء أخرى

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

أسماء الفائزين في قرعة الحج 2022 على بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وحقيقة إيقاف البرنامج

أسعار الأرز اليوم عالميا .. سعر شيكارة الأرز وزن 25 كيلو في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

سباق الطاقة بين روسيا وأوروبا.. مَن يصل أولًا؟

ماجد حبته

احتياجاتنا عندنا.. وزيادة

مؤمن المحمدي

أسرع هدف في الدوري

جلال حمام

المخابرات الأمريكية تحارب الروس في أوكرانيا

د. القس صفوت البياضى

مفهوم صحيح للسلام

جمال رشدي

الحوار الوطنى

فيصل شمس

شيرين أبوعاقلة: حالها كحال أبى طالب عم النبى

زيزيت سالم

لكل دمعة سرها

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

مغايرة الحقائق.. ما خطوات إسرائيل بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟ (فيديو وصور)

قوات الاحتلال تقتحم منزل شيرين أبوعاقلة 

الكويت والعراق يدينان اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة