المشدد 15 سنة لعاطل يتاجر فى المخدرات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة من مخدر الحشيش، وذلك قبل ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه التى قضت عليه بالسجن المشدد 15 سنة.