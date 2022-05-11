الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال سيدة حرقها ابنها بمادة كاوية في البدرشين

النيابة
النيابة
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استمعت النيابة في الجيزة، الأربعاء، إلى أقوال سيدة ألقى ابنها مادة كاوية عليها وعلى الأسرة، وقالت إنها فوجئت بابنها، يلقي عليها وعلى ابنتها وزوجة ابنها، وابنتي نجلها مادة حارقة، ما أسفر عن إصابتهنّ بحروق بأنحاء أجسادهن، بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

وقالت إن الخلاف بدأ بمشادة كلامية بين المتهم وزوجة ابنها، ما دفعه لارتكاب الجريمة، وبسؤال باقي المصابات اتهمن الجاني بالتسبب في إصابتهن.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بإلقاء مادة كاوية على أفراد أسرته، وإصابة والدته وشقيقته و3 آخرين، بسبب خلافات متعلقة بالميراث وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة إلقاء مادة كاوية عليهم بالبدرشين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطل ألقى مادة كاوية على أفراد أسرته بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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