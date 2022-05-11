يبحث الكثير من المواطنين عن شروط وامتيازات المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، وذلك ببموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم التي كفلها لهم القانون.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير شروط وامتيازات المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022

يجب أن يكون الموظف الراغب في المعاش المبكر قد تجاوز 50 عاماً.

لم يقع إجراء تأديبي على الموظف من جهة العمل.

يتم تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف، على أساس مدة الاشتراك ويضاف إليها 5 سنوات.

لا يجوز تعيين من يتمّ إحالته للمعاش المبكر في الوحدات الخاضعة لأحكام ذلك القانون.

يشمل مدة الاشتراك التأميني، مدة اشتراك فعلي لا تقل عن 240 شهراً، بحيث تكون لمدة 300 شهر فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل.

امتيازات المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022

منح قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 امتيازات كثيرة للعاملين بالحكومة والراغبين في الخروج على المعاش المبكر 2022 قبل سن الستين.

وتشمل تلك الامتيازات:

تلتزم جهة العمل بإثبات تاريخ ورود طلب الموظف الراغب في الإحالة للمعاش المبكر، وأن تقوم بعرضه فوراً على السلطة المختصة، مشفوعاً بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.

صرف العلاوة الخاصة

إذا كان العامل مستحقا للمعاش عن نفسه ويقل عمره عن 60 عاما، فله الحق في صرف العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها.

إضافة العلاوات الخاصة للراغبين في التقاعد قبل بلوغ الستين وفق لائحة الخدمة المدنية.

صرف الزيادات عند الإحالة للمعاش المبكر

- إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش

المعاش المبكر قبل سن الستين، اختياريا، ولا إجبار لأي موظف عليه.

قد يهمك أيضَا: «الأزهر» يدين اغتيال شيرين أبوعاقلة: قتلها كيان صهيوني إرهابي

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات لاستحقاق المعاش المبكر

حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الشروط الخاصة لاستحقاق العاملين المعاش المبكر.

انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.

توفر مدد اشتراك في تأمين الـشيخوخة والعجـز والوفـاة تعطى الحـق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025

ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكـام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.