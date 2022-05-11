إعدام شقيقين وسجن سيدة في قتل عامل بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد زين علي، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 عامًا، لسيدة، والإعدام لشقيقين، بتهمة قتل عامل بطلق ناري بمركز نجع حمادي.



ترجع أحداث القضية إلى يوم 26 ديسمبر من عام 2020، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة “أحمد. م”، بها إصابات بطلق ناري في الرأس، داخل إحدى العمارات السكنية بمركز نجع حمادي، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين في الواقعة "دينا.ع.ص، 20 عامًا، ومحمد.ع. وشقيقه هيثم.ع، قاموا بقتله بعد مشاجرة.



تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، وقضت بمعاقبة السيدة 15 عاما والإعدام للشقيقين.