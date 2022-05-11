الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يروج مخدر الهيروين في الإسكندرية

هيروين
هيروين
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أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 26 كيسا لمخدر الهيروين و10 أسطوانات لذات المخدر وزنت 28.5 كيلو جرام مخفاة داخل مخازن سرية في السيارة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، بالتخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين ومحاوله ترويج كميات كبيرة على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين واستهدافه وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 26 كيس لمخدر الهيروين و 10 أسطوانات لذات المخدر وزنوا إجمالياً 28٫5 كيلو جرام مخفاة داخل مخازن سرية بالسيارة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

عاطل حبس مخدر الهيروين السيارة مخازن سرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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