الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صلاة الضحى وفضلها

الصلاة
الصلاة
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موعد صلاة الضحى من أكثر ما يسأل عليه المسلمين على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وهي من النوافل التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووردت في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وآله وسلم بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ".

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موعد صلاة الضحى اليوم

ويبدأ وقت صلاة الضحى حسبما أشارت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح  بما يقدر بعشرين دقيقة، و منبهًا إلى أن آخر موعد تصح فيه صلاة الضحى يكون قبل أذان الظهر بأربع دقائق، وقدّر العلماء وقت صلاتها بمضي ربع النهار وهو منتصف الوقت بين طلوع النهار وصلاة الظهر.

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الإفتاء: صلاة الضحى سنة أجمع عليها جمهور العلماء

أفضل وقت لصلاة الضحى

وأفضل وقت لصلاة الضحى بعد أن يشتد حر الشمس  لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمقصود هنا من ترمض تشتد عليها الرمضاء وهي حرارة الشمس وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.

فضل صلاة الضحى 

و صلاة الضحى من النوافل التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها بل وحث أصحابه عليها وقال عنها أحاديث عدة ومنه قول صلّى الله عليه وسلّم: «يُصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى».

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عدد ركعات صلاة الضحى

وصلاة الضحى أقلها ركعتين وتسليمة واحدة، لما جاء في الحديث "ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى" وأوسطها أربع ركعات وتسليمتين، ويمكن أن تصلي 6 ركعات و8 ركعات يسلم بعد كل ركعتين حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها ثمان ركعات في فتح مكة، فقد روى مسلم أن معاذة رحمها الله سألت عائشة رضي الله عنها: «كَمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى ؟، قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ».

صلاه الضحي المسلمين دار الافتاء المصرية الشمس عدد ركعات صلاة الضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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