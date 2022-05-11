المعمل الجنائي يعاين حريق «كافيه» في شبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في كافيه دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، بطريق بهتيم بلقس.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بكافيه بطريق بهتيم بلقس دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور، جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص، تبيَّن نشوب الحريق بكافيه بطريق بهتيم بلقس دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.