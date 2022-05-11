الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكي في بني سويف

حادث
حادث
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أُصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف، بإصابات متفرقة.

البداية تعود بتلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل قرية أبوصالح.

وبانتقال سيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة: (صباح .س)، ربة منزل، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، و(إيمان .ش)، اشتباه ما بعد الارتجاج، و(عمرو .ص)، جروح وكدمات متفرقه، وشروق.ز، طالبة، جروح وكدمات متفرقة وجميعهم مقيمين محافظة القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث انقلاب سيارة ملاكي الطريق الصحراوي الشرقي محافظة بني سويف إصابة 4 أشخاص اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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