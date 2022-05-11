الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب النور يرحب بالدعوة للحوار الوطنى: نقدر هذه الخطوة

حزب النور
حزب النور
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أعلن حزب النور، عن ترحيبه بدعوة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يُقدِّر هذه الخطوة؛ لمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال الحزب، في بيانه: "على أن تكون هذه خطوة جادة على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن، وأن يكون الحوار الهادف البنَّاء هو منهج للتعامل في المرحلة الجديدة". 

وأشار الحزب إلى أنه سيعد ورقة عمل مبنية على المحاور التي طُرحت؛ حرصًا منه على إنجاح هذه التجربة واستمرارها من أجل الارتقاء بالوطن وترشيد المسار وتوطيد اللحمة الوطنية.

حزب النور الأكاديمية الوطنية الحوار الوطنى رئيس الجمهورية حفل أفطار الأسرة المصرية

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