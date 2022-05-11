حزب النور يرحب بالدعوة للحوار الوطنى: نقدر هذه الخطوة

أعلن حزب النور، عن ترحيبه بدعوة الأكاديمية الوطنية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يُقدِّر هذه الخطوة؛ لمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

وقال الحزب، في بيانه: "على أن تكون هذه خطوة جادة على طريق المشاركة الفعالة لكل القوى الوطنية للنهوض بالوطن، وأن يكون الحوار الهادف البنَّاء هو منهج للتعامل في المرحلة الجديدة".

وأشار الحزب إلى أنه سيعد ورقة عمل مبنية على المحاور التي طُرحت؛ حرصًا منه على إنجاح هذه التجربة واستمرارها من أجل الارتقاء بالوطن وترشيد المسار وتوطيد اللحمة الوطنية.