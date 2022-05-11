الأربعاء 11 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو إلى بذل الجهود لضمان استمرار الهدوء في القدس

جوتيريش
جوتيريش
ads

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التأكيد على الحاجة للحفاظ على الوضع الراهن في محيط المواقع المقدسة في القدس وتجنّب أي استفزاز، داعيًا الجميع إلى بذل الجهود لضمان استمرار الهدوء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، حيث أقر الجانبان خلال الاتصال بتحسن الوضع الميداني في القدس الشرقية وبحث سبل تثبيت الهدوء والاستقرار في المدينة.

وأدى نحو مائتي ألف فلسطيني الإثنين الماضي، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وسط انتشار كبير للقوات الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس وحول المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد من أدوا الصلاة في باحات الأقصى ومصلياته المختلفة بنحو مائتي ألف مصل.

وشهدت شوارع مدينة القدس الشرقية حركية كبرى مع توافد المصلين من عرب 48 والضفة الغربية والقدس إلى المسجد الأقصى.

وبعد انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة قبل التوجه للمحلات التجارية والمقاهي.

ويتطلع الفلسطينيون في القدس إلى استئناف الروتين اليومي بعد مرور شهر رمضان وما يتخلله من توتر أمنى وسط تحذير أممي من إمكانية انهيار الوضع الميداني في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة، إن معركة التصريحات الأخيرة بين غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي لن تترجم على أرض الواقع، لا سيما وأن بعضهم غير معنى هذه الفترة في الدخول في مواجهة عسكرية مع الجانب الإسرائيلي في ظل تأخر عملية إعادة إعمار القطاع إلى جانب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعيشها غزة.

وكانت كل من مصر والأردن قد حذرتا من تبعات التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الدفع باتجاه استعادة تثبيت التهدئة من الجانبين والتركيز على عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فرصة جديدة للجميع

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022 واستطلاع أسماء الفائزين

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2022

اقتحام مخازن نقابة المحامين وسرقة إيصالات مؤمنة للتصديقات على العقود (خاص)

موعدها 25 مايو.. تفاصيل ضوابط الحج السياحى وشروط القرعة

الآن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 والجدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

لكل دمعة سرها

حسين دعسة

الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ترتقي شهيدة.. برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

حسن كامل

الحرب الكلامية لجهلة الإخوان في الاقتصاد

ماجد حبته

مارلين مونرو.. لوحات وأفلام.. وهبد مستمر

إبراهيم داود

تأريخ للمنسيين

منى رجب

«أحلام سعيدة».. كوميديا خفيفة من وسط المأساة

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

صور

إنبي يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في الدوري

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم منزل شيرين أبوعاقلة 

الكويت والعراق يدينان اغتيال الإعلامية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة

مصر تدين اغتيال شيرين أبو عاقلة.. وتطالب بإجراء تحقيق شامل