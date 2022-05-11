الأمم المتحدة تدعو إلى بذل الجهود لضمان استمرار الهدوء في القدس

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التأكيد على الحاجة للحفاظ على الوضع الراهن في محيط المواقع المقدسة في القدس وتجنّب أي استفزاز، داعيًا الجميع إلى بذل الجهود لضمان استمرار الهدوء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، حيث أقر الجانبان خلال الاتصال بتحسن الوضع الميداني في القدس الشرقية وبحث سبل تثبيت الهدوء والاستقرار في المدينة.

وأدى نحو مائتي ألف فلسطيني الإثنين الماضي، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وسط انتشار كبير للقوات الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس وحول المسجد.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس عدد من أدوا الصلاة في باحات الأقصى ومصلياته المختلفة بنحو مائتي ألف مصل.

وشهدت شوارع مدينة القدس الشرقية حركية كبرى مع توافد المصلين من عرب 48 والضفة الغربية والقدس إلى المسجد الأقصى.

وبعد انتهاء الصلاة، توجه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة قبل التوجه للمحلات التجارية والمقاهي.

ويتطلع الفلسطينيون في القدس إلى استئناف الروتين اليومي بعد مرور شهر رمضان وما يتخلله من توتر أمنى وسط تحذير أممي من إمكانية انهيار الوضع الميداني في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة، إن معركة التصريحات الأخيرة بين غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي لن تترجم على أرض الواقع، لا سيما وأن بعضهم غير معنى هذه الفترة في الدخول في مواجهة عسكرية مع الجانب الإسرائيلي في ظل تأخر عملية إعادة إعمار القطاع إلى جانب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تعيشها غزة.

وكانت كل من مصر والأردن قد حذرتا من تبعات التصعيد الأخير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة الدفع باتجاه استعادة تثبيت التهدئة من الجانبين والتركيز على عملية إعادة إعمار قطاع غزة.