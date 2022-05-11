4 مصابين بتصادم دراجتين فى المنيا

أمرت النيابة العامة في المنيا، اليوم الأربعاء، بالاستعلام عن صحة 4 مصابين في تصادم سيارة بدراجتين بخاريتين فى مدينة ملوى جنوب المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "3869 ن ا س"، ربع نقل، بدراجة بخارية رقم "1473 ن ص د" وأخرى بدون لوحات، بطريق السبعين بمدينة ملوى، نتيجة التخطى الخاطئ من الدراجة الأولى.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، جميعهم من مركز ديرمواس بإصابات متنوعة، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى النموذجى لتلقى العلاج وتحرير المحضر اللازم للواقعة، وإحالته إلى النيابة لتباشر التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بنشوب حريق بأحد المطاعم فى إحدى قرى مركز المنيا، وانتقل فريق الحماية المدنية، وتبين أن الحريق نتيجة تسرب غاز البوتاجاز، حيث تم إخماد الحريق دون امتداده للمناطق المجاورة ولم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.