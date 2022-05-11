حبس شقيقين يروجان الهيروين والشابو فى سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهما في حيازة مخدرى الحشيش والشابو، وترويجها على العملاء، ومصادرة المضبوطات.



جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.



ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام شقيقين عاطلين بمركز سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في ترويج المواد المخدرة مختلفة الأنواع متخذين من دائرة مركز شرطة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفاع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.



أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، من ضبط عنصرى التشكيل دائرة مركز سوهاج، وتبين أنهما محمد ف ر م 27 سنة عاطل وشقيقه أحمد ف ر م 29 سنة عاطل ويقيمان دائرة المركز بالاتجار فـي المواد المخدرة.



عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهما بمنزلهما وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين تزن "150" جرامًا، وكمية من مخدر الآيس تزن "50" جرامًا - ميزان حساس و"2" سلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول ومبلغ 20050 جنيهًا.



وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.