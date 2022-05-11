دفن مزارع توفى فى مشاجرة بسبب قطعة أرض بسوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة متوفي في مشاجرة حول الخلاف على قطعة أرض في محافظة سوهاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز البلينا بسبب الخلاف على أرض زراعية، نتج عن المشاجرة مقتل مزارع وإصابة شقيقه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفي ومصاب دائرة مركز البلينا، وتبين أنها بين كل من " طرف أول " عاطف ا ع م 67 سنة مزارع مصاباً "رش خرطوش بالرقبة والصدر"، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام توفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له وشقيقه عادل ا ع م 49 سنة مزارع مصاباً " رش خرطوش بالظهر".

وبين "طرف ثان" عصام م ت م 54 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش و3 طلقات تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر واتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما، وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.