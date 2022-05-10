الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة الحالة الثانية فى حادث بورسعيد على طريق المطار

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت الفتاة الثانية مصرعها، مساء الثلاثاء، في حادث بورسعيد الذي وقع ظهر اليوم بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار بورسعيد. 

شهد طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار ببورسعيد، حادث انقلاب سيارة ملاكي؛ مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة شاب و3 فتيات أخريات.

تلقى الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إشارة من مستشفى الزهور المركزي، بوصول علاء ياسر عامر 16 سنة، نورا محمود مزروع 16 سنة، هالة السيد أبوسعدة 16 سنة، وجنى تيسير مرزوق 17 سنة، حالتهم غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة. 

كما وصلت رانا عمر شرف - جثة هامدة، تم وضعها في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقوم الأطقم الطبية داخل مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، بتقديم الإسعافات اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية بشأن الحالات الأربع المصابة.

الفتاة الثانية مصرع حادث بورسعيد سيارة ملاكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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