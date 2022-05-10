الثلاثاء 10 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى بقنا

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل
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رفعت أوناش مرورقنا آثار حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالدهانات علي الطريق الصحراوي الغربي "قنا - نجع حمادي" دون إصابات، وتم نقل السيارة من جانب الطرق، لتيسير حركة المرور وسحب الكثافات المرورية التي سببها الحادث.

كان قد وقع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالدهانات، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي "قنا- نجع حمادي" دون إصابات.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بالدهانات، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من المزرعة اليابانية، دون وقوع إصابات، وتحركت قوة من الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

 تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

أوناش مرورقنا حادث انقلاب سيارة نقل الطريق الصحراوي الغربي انقلاب

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