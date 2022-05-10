الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

خلال حضور مناورة «عربات النار»..

رئيس وزراء إسرائيل: لا نبحث عن مواجهة لكننا مستعدون لأى سيناريو

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت
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حضر نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل، وبيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مناورة «عربات النار» العسكرية.

ويجري الجيش الإسرائيلي مناورة «عربات النار»؛ ليستعرض خلالها سيناريوهات تحاكي عمليات قتالية على كافة الجبهات، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذه المناورة تحاكي مواجهة متعددة الجبهات في آنٍ واحد، نحن لا نبحث عن مواجهة ولا نريدها ولكننا مستعدون لأي سيناريو أيًا كان".

وتابع، خلال حضوره للمناورة: "العدو يعلم إنه لو جرنا للمواجهة سيدفع ثمنا باهظًا مما يستطيع تحمله، إسرائيل أقوى من كل أعدائها مجتمعين وسنكون دائما على أهبة الاستعداد".

وتعد مناورة «عربات النار» هي الأوسع التي يجريها الجيش الإسرائيلي، كما أنها ستستغرق شهرًا كاملًا، ويشارك فيها كامل الأذرع العسكرية.

إسرائيل نفتالي بينيت بيني جانتس رئيس الوزراء الاسرائيلي عربات النار الجيش الإسرائيلي

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