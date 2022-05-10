الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تضبط متهمًا اعتدى على سيدة ومنعها من زراعة أرضها

جريدة الدستور
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تضمن استغاثة سيدة من أحد الأشخاص، لقيامه بمنعها وأسرتها من زراعة أرضها لرغبته فى شراء الأرض عنوة.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن استغاثة سيدة من جارها فى الأرض الزراعية لقيامه بتقطيع أشجار الفاكهة بأرضها ومنعها وأسرتها من زراعة أرضها لرغبته فى شراء الأرض عنوة.

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل) كما تبين سابقة قيام نجلها بتاريخ 5 مايو الجارى بتحرير محضر بمركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ بتضررهما من نجل عم زوجها، لقيامه بإتلاف 13 شجرة فاكهة بأرضهما الزراعية المجاورة لأرضه وذلك لإجبارهما على بيع الأرض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وأنكر ارتكاب الواقعة، وعلل اتهامها له لخلافات حول أولوية الرى بأرضهما الزراعية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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