لا للتحدث خلال المضغ.. قواعد تناول وطهو الطعام بشكل جيد

كثيرًا منا لا ينتبه لبعض القواعد الخاصة بطهي الطعام أو تناوله، لذا لابد أن نتذكر طوال الوقت ذلك من خلال القراءة، ومن هنا توضح لنا الفوود بلوجر نهى عماد بعضا من هذه القواعد.

النظافة أولًا

قبل أي شيء تعد النظافة هي أولى هذه القواعد، فيجب أن تصبح جزءًا من طباعك اليومية والعفوية من دون أن يصبح الأمر ملحوظا، فإذا كنت تستخدمين لوحة قطع خشبية، لابد من تنظيفها بصورة دورية عقب استعمالها بالمياه الساخنة والخل أيضًا للتأكد من خلوها من البيكتريا التي يمكن تواجدها في بعض اللحوم، وخصصي قطاعة للحوم منفصلة عن الخضروات.

لا للأصناف الكثيرة بلا داعي

من غير المقبول أن تطهي أصناف كثيرة لضيوفك، وأن تضعي على المائدة ما يفوق قدرتهم وقدرة عائلتك، ومن الأفضل أن تكون الأطعمة طازجة حين يتم تقديمها على المائدة، ولكن هذا لا يعني أن تتخلصي من الأطباق التي سبق وقومت بإعدادها في اليوم السابق من الممكن أن تكون بحالة جيدة.

حرارة الأطعمة

لابد الانتباه لحرارة الأطعمة لسلامة غذائك وصحة كل من يقوم بتناول هذا الطعام، لذا لابد من الحرص أن تكون الثلاجة بحرارة 4 درجات مئوية، وأهم ما يمكنك الاعتماد عليه هو ميزان للحرارة يتم تثبيته في المطبخ للتأكد من الحرارة العامة.

لا للتحدث خلال مضغ الطعام

من القواعد الخاصة بتناول الطعام أيضًا، لابد ألا نستعجل خلال تناولنا للطعام والحفاظ على الهدوء، ولا نتحدث خلال مضغ الطعام، ولكن يجب أن تكون سرعة تناولكِ له مقاربة لسرعة تناول الآخرين.

لا نقوم بالتلويح بالشوكة خلال الأحاديث

عند الانتهاء من الطعام نقوم بوضع الأدوات داخل الطبق، ولا نقوم خلال الحديث بالتلويح بالشوكة أو بالسكين هذا أمر لا يصح وليس من قواعد تناول الطعام.