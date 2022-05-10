الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس ومؤسسة «بصيرة» لخدمة ذوي الاحتياجات البصرية

المتيني رئيس الجامعة
المتيني رئيس الجامعة
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وقعت جامعة عين شمس، الثلاثاء، في قصر الزعفران بحرم الجامعة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة «بصيرة» لذوي الاحتياجات البصرية.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم فئات المجتمع كافة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة أساسية، وفي إطار قناعة الجامعة بأهمية دعم تلك الفئات، وسعيًا نحو العمل على تضافر جهود المؤسستين في الارتقاء بذوي الاحتياجات الخاصة عمومًا ومكفوفي البصر بوجه خاص في المجالات الاجتماعية والثقافية والطبية والتعليمية والأكاديمية كافة.

وتسعى المؤسستان من خلال البروتوكول إلى إنشاء قسم دراسات عليا جديد في مصر لأخصائي المكفوفين وضعاف البصر؛ ذلك إيمانًا من المؤسستين بضرورة توفير الكوادر العلمية الأكاديمية المدربة والمؤهلة في هذا المجال استنادًا إلى أحدث المناهج العلمية ذات العلاقة وما يرتبط بها من أجهزة وبرامج داعمة لهذه الكوادر.

مثل الجامعة في توقيع الاتفاقية الدكتور محمود أحمد شوقي المتيني رئيس الجامعة، ودعاء مبروك المدير التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة «بصيرة» لذوي الاحتياجات البصرية. 

وفي السياق، تم الاتفاق على أن يكون الدكتور عبدالناصر محمد رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وملك عصمت، منسقين عن طرفي الاتفاق فيما يتعلق بتنفيذه.

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