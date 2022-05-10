الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لـ4 متهمين بقتل سيدة فى دمياط الجديدة

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة كهربائي وسمكري وسيدتين بالإعدام شنقا، والمشدد لكل من سائق وربة منزل، وذلك لاتهامهم بقتل سيدة عمدا داخل مسكنها بمدينة دمياط الجديدة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل الشيوى وأحمد أمين إبراهيم، وبحضور محمد السعيد قزامل وكيل النيابة بأمانة سر وائل السيد محي الدين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019 عندما تلقي مدير أمن دمياط ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة دمياط الجديدة بالعثور على سيدة تدعى "إيمان سادات عبد الرازق عبد الهادي"، مقتولة داخل شقتها بطعنات وتوجد آثار تقييد بالحبال علي يديها وكدمات بوجهها وحول الفم لقيامهم بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وأكدت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة 6 متهمين هم: عاطف .ر.ف.ا"، 43عاما، كهربائي و"محمود .ع.ع.ع"، 31 عاما، سمكري سيارات، و"سماح.و.ع.ع"، 23 عاما، ربة منزل، و"إيمان .م.ع.م"، 29عاما، ربة منزل، "إسلام .م.ا.ا" 30 عاما، سائق، و"ياسمين .ع.ا.ا 28 عاما.

ودلت التحريات أن المتهمة الثالثة أوهمت المجني عليها بقدومها لشراء ملابس منها وسهلت دخول باقي المتهمين الذين قاموا بالاعتداء عليها وتقييدها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة وقاموا بسرقتها.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وإحالتهم محبوسين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بإحالة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بإعدامهم، وفي الجلسة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

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