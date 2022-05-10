شرطة التموين تضبط طنى دهون حيوانية مجهولة فى الجيزة

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص في محافظة الجيزة.

ضبط 2,2 طن دهون حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.