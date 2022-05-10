الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط طنى دهون حيوانية مجهولة فى الجيزة

شرطة التموين تضبط
شرطة التموين تضبط طني دهون حيوانية
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تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص في محافظة الجيزة.

ضبط 2,2 طن دهون حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين دون ترخيص حفظ السلع الغذائية محافظة الجيزة ضبط

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وائل لطفي

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