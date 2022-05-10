الشاعرة وفاء أمين والموسيقار فايد عبدالعزيز في نادي آفاق اشتراكية

عشاق ومحبو الشعر والموسيقى على موعد، في السادسة من مساء الأحد المقبل 15 مايو 2022، مع الأمسية الشعرية الموسيقية بنادي أدب آفاق اشتراكية.

ويستضيف نادي الأدب الشاعرة وفاء أمين والموسيقار فايد عبدالعزيز وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب، فيما يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي بإشراف الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

يذكر أن الشاعرة وفاء أمين أصدرت من قبل أربعة دواوين هي: عصفور الحرية، التوب الضيق، فرسة ومتلجمة، ثم: ارتعاشة قدسية.

فيما لحن الموسيقار فايد عبدالعزيز وغنى للعديد من الشعراء منهم: فؤاد حداد وعمر نجم ومصطفى الجارحي وأحمد علي وماجد يوسف ورجب الصاوي وحمدي موسى ومصطفى مقلد وآخرون.