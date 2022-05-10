الثلاثاء 10 مايو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الشاعرة وفاء أمين والموسيقار فايد عبدالعزيز في نادي آفاق اشتراكية

الشاعرة وفاء أمين
الشاعرة وفاء أمين والموسيقار فايد عبد العزيز
ads

عشاق ومحبو الشعر والموسيقى على موعد، في السادسة من مساء الأحد المقبل 15 مايو 2022، مع الأمسية الشعرية الموسيقية بنادي أدب آفاق اشتراكية.

ويستضيف نادي الأدب الشاعرة وفاء أمين والموسيقار فايد عبدالعزيز وسط نخبة من مثقفي مصر وأعضاء نادي الأدب، فيما يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي بإشراف الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، متفرع من شارع صبري أبوعلم، وسط البلد، بالقرب من محطة مترو أنفاق محمد نجيب.

يذكر أن الشاعرة وفاء أمين أصدرت من قبل أربعة دواوين هي: عصفور الحرية، التوب الضيق، فرسة ومتلجمة، ثم: ارتعاشة قدسية.

فيما لحن الموسيقار فايد عبدالعزيز وغنى للعديد من الشعراء منهم: فؤاد حداد وعمر نجم ومصطفى الجارحي وأحمد علي وماجد يوسف ورجب الصاوي وحمدي موسى ومصطفى مقلد وآخرون.

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

اقتحام مخازن نقابة المحامين وسرقة إيصالات مؤمنة للتصديقات على العقود (خاص)

السجن من 5 لـ15 سنة للمتهمين فى قضية «بسنت ضحية الابتزاز»

الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعى 2022

مَن هى مارينا صلاح سركيس التى أشعل خبر وفاتها مواقع التواصل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هدى العجيمى

عن النقد والنقاد (من تجاربي)

حسين دعسة

كيف نتعرف على الوصاية الهاشمية؟

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفتان عمانيتان: على المجتمع الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟