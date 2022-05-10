التحقيق فى إطلاق مسجل خطر النار على 3 أشقاء بالدقهلية

تباشر النيابة العامة في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في إصابة 3 أشقاء بينهم سيدتان بإصابات مختلفة، بعد إطلاق مسجل خطر النار عليهم من سلاح ناري بندقية خرطوش، بسبب خلافات الجيرة، بقرية ميت الكرما بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى طلخا العام إلى العميد أحمد الجميلي مأمور مركز طلخا، بوصول ثلاثة أشقاء بينهم سيدتان مصابين بطلقات خرطوش.

وعلى الفور انتقل المقدم حمدي الطنبولي رئيس مباحث مركز طلخا، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من مصطفي رزق وشقيقتيه هند وأميرة بطلقات خرطوش، بعد قيام جارهم مسجل شقي خطر بإطلاق النار عليهم، نتيجة وجود خلافات فى الجيزة.

وتمكن ضباط مباحث مركز طلخا من إلقاء القبض على المتهم، قبل هروبه من القرية إلى أحد الأماكن الساحلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.