قاتل «معاق الإسماعيلية» يجري معاينة تصويرية

تجري النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية في واقعة قتل عاطل لمعاق من أقاربه بسبب خلاف مادي على 400 جنيه.

ونجح رجال مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، بقيادة المقدم مروان الطحاوي، في إلقاء القبض على قاتل قريبه الشاب المعاق المقيم بمنطقة أبو عطوة بدائرة مركز الشرطة، عقب وفاة الشاب داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، إثر قيام المتهم بمحاولة التخلص منه لعدم رده 400 جنيه كان قد استلفهم منه.

البداية بتلقى مركز شرطة الإسماعيلية، بلاغًا من شقيقة الضحية، بالعثور على نجلها، ملقى أمام منزل والدة المتهم وعليه آثار تعذيب وضرب مبرح، وكسر في الجمجمة ونزيف داخلى، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لتلقى العلاج، وتم إجراء بعض العمليات، ثم تم وضعه في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد، بوقوع مشاجرة بين إسلام خالد محمد، 29 عامًا، سائق توك توك، ولدية إعاقة في يده ورجله، مقيم بمنطقة أبو عطوة بالإسماعيلية، وابن عم والدته، أحمد مصطفى عبد السلام، 34 عامًا، بسبب قيام الأول بالحصول على 400 جنيه سلف من الثاني، وتأخر الأول في رد الأموال، مما دفع المتهم في استدراجه إلى مزرعة مانجو وانهال عليه بالضرب المبرح، مما تسبب في كسر في الجمجمة ونزيف داخلى وفقدان للوعى، فحمله وألقى به أمام منزل والدة المتهم، وفر هاربًا.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم عرض المتهم على النيابة العامة والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.