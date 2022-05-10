سفير مصر فى كندا يلتقى وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندى

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا يوم الإثنين ٩ مايو الجاري مع السيد "أحمد حسين" وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي، وذلك في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية في كافة المجالات.

وفي تصريح للسفير أبو زيد عقب اللقاء، أشار إلى أنه حرص على الاجتماع مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي من أجل بحث سبل التعاون في مجال رعاية شئون الجالية المصرية في كندا، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتعزيز أواصر الروابط مع الجاليات المصرية في الخارج، وتشجيع انخراط أبناء الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المستضيفة لهم باعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني لهذه الدول.

وأضاف السفير المصري، أنه استعرض مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي التطورات الاقتصادية وعملية التحول الشاملة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وأهم إسهامات أعضاء الجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات، ونقل أهم مطالب الجالية المصرية وتطلعها لأن تشهد العلاقات الكندية/ المصرية المزيد من التطور والازدهار.

كما استعرض السفير أبو زيد أهم جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً يوما بعد يوم، موضحاً أنه لمس من المسئول الكندي اهتماماً وحرصاً على عرض فرص العمل المتاحة فى السوق الكندى للعمالة المصرية الماهرة، حيث أكد الوزير الكندى أن بلاده –باعتبارها من كبرى دول العالم المستقبلة للمهاجرين- مليئة بفرص العمل المتميزة للشباب المصري المعروف بقدراته ومؤهلاته التي تمكنه من النجاح والتميز في سوق العمل الكندي.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون بين البلدين، وأن لقاءه مع الوزير الكندي تناول عدداً من المقترحات التي سوف تعمل السفارة المصرية في أوتاوا على التنسيق مع الجانب الكندي بشأنها.