الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ميكانيكى ينهى حياة عامل بسبب الخلافات فى الظاهر بـ«مقص»

حبس
حبس
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أحالت النيابة العامة ميكانيكاً للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل عامل بـ "مقص" بسبب خلافات بينهم بمنطقة الظاهر، في القضية رقم 1739 لسنة2021 جنايات الظاهر المقيدة برقم 824 لسنة2021 کلي غرب القاهرة.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "ا.م" ۳۰ سنة (محبوس) میکانیکی لأنه في يوم ۲۰۲۱/۶/۲۸ بدائرة قسم الظاهر قتل المجني عليه "هشام ص"عمدا مع سبق الإصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتله لخلاف محتدم فيما بينهما افتعل على أثره شجار معه وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بأداة( مقص) قاصدا من ذلك إزهاق روحه فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف قرار الإحالة انه أحرز أداة (مقص) مما يستخدم في التعدي على الأشخاص بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية.

النيابة العامة میکانیکی الجنايات قتل عامل مقص خلافات الظاهر

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وائل لطفي

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