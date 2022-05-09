الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحطم سيارتين ودراجة بخارية بانهيار جزء من عقار بالبساتين

اسعاف
اسعاف
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شهد حي البساتين انهيار جزء من سور عقار، ما تسبب في تحطم سيارتين ودراجة بخارية دون خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالبساتين بلاغا يفيد بسقوط جزء من سور بعقار رقم 4 شارع خلف سالم من شارع خالد بن الوليد من شارع الميثاق بمنطقة بير أم سلطان. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط جزء من سور بالعقار رقم 4 شارع خلف سالم من شارع خالد بن الوليد بمنطقة بير أم سلطان وحدوث تلفيات بسيارتين ملاكي وفيسبا.

ولا توجد إصابات وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

حي البساتين انهيار سور عقار حطم سيارتين دراجة بخارية

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وائل لطفي

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