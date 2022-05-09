تحطم سيارتين ودراجة بخارية بانهيار جزء من عقار بالبساتين

شهد حي البساتين انهيار جزء من سور عقار، ما تسبب في تحطم سيارتين ودراجة بخارية دون خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالبساتين بلاغا يفيد بسقوط جزء من سور بعقار رقم 4 شارع خلف سالم من شارع خالد بن الوليد من شارع الميثاق بمنطقة بير أم سلطان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط جزء من سور بالعقار رقم 4 شارع خلف سالم من شارع خالد بن الوليد بمنطقة بير أم سلطان وحدوث تلفيات بسيارتين ملاكي وفيسبا.

ولا توجد إصابات وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.