اعترافات المتهم بحرق أسرته فى البدرشين

اعترف عاطل متهم بإلقاء مادة كاوية على أفراد أسرته فى البدرشين بارتكابه الواقعة خلال التحقيقات، موضحا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجة شقيقه، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث، فتملكه الغضب خاصة مع وجود والدته وشقيقته، وابنتي شقيقه، وأحضر مادة كاوية خاصة بتنظيف الأرضيات، وألقاها عليهن، مما أسفر عن إصابتهن بحروق متفرقة بأنحاء أجسادهن.

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على عاطل متهم بإلقاء مادة كاوية على أفراد أسرته، وإصابة والدته وشقيقته و4 آخرين، بسبب خلافات متعلقة بالميراث وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة إلقاء مادة كاوية عليهم بالبدرشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلا ألقى مادة كاوية على أفراد أسرته بسبب خلافات متعلقة بالميراث.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.