انتشال جثتى شابين من إحدى ترع حوش عيسى بالبحيرة

انتشلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى جثتي شابين لقيا مصرعهما عقب انقلاب سيارتهما في إحدى الترع بمركز حوش عيسى في البحيرة، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى حوش عيسى.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمياه ترعة الشيخ زايد بجوار محطة رفع الشيخ زايد بقرية الشعراوى وبداخلها شخصين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية لموقع الحادث وتم انتشال السيارة وبداخلها جثتى (عبد الفتاح سعيد محمد 21 عاما ومحمود السنوسى 18عاما مقيمان بقرية الحسين مركز الدلنجات).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.