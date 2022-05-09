الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إجازة عيد الأضحى 2022 الرسمية للموظفين

عيد الأضحى
عيد الأضحى
ads

يقدم «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد إجازة عيد الاضحى 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي، حيث شهد الأسبوع الجاري عودة المؤسسات والهيئات الحكومية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2022.

وبدأ البعض يتساءل عن مواعيد الاجازات المتبقية للعام الحالي ومن بينها موعد عيد الاضحى 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022 الرسمية للموظفين

وفقا للحسابات الفلكية، يكون موعد عيد الاضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الاضحى 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

الجمعة 8 يوليو  2022 إلى  الثلاثاء 12 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت 23 يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952. 

السبت 30 يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة " 6 أكتوبر 1973".

السبت 8 أكتوبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

txt

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022

txt

جدول امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

والأعياد الدينية عند المسلمين هي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى  فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: "قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، وروى الترمذي في سننه أن رسول الله ﷺ قال: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ".

عيد الأضحى 2022 اجازة عيد الاضحى 2022 اجازات 2022 إجازة ثورة 23 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

الآن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 (رابط)

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاقة ابنه بشيرين عبدالوهاب (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح