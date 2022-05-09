يقدم «الدستور» من خلال هذا التقرير مواعيد إجازة عيد الاضحى 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي، حيث شهد الأسبوع الجاري عودة المؤسسات والهيئات الحكومية للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2022.

وبدأ البعض يتساءل عن مواعيد الاجازات المتبقية للعام الحالي ومن بينها موعد عيد الاضحى 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022 الرسمية للموظفين

وفقا للحسابات الفلكية، يكون موعد عيد الاضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الاضحى 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

الجمعة 8 يوليو 2022 إلى الثلاثاء 12 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت 23 يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو 1952.

السبت 30 يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة " 6 أكتوبر 1973".

السبت 8 أكتوبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

والأعياد الدينية عند المسلمين هي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: "قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، وروى الترمذي في سننه أن رسول الله ﷺ قال: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ".