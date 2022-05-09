الإثنين 09 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لمركبات الطوارئ فقط».. حملة مرورية لضبط السيارات المزودة بملصقات الشرطة

حملة مرورية
حملة مرورية
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وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، حملات موسعة لضبط المركبات المزودة بـ «سارينة» وأجهزة سيارات الشرطة الضوئية، بمختلف الشوارع والميادين، لمواجهة منتحلي صفة ضباط الشرطة.

ورصدت أجهزة الأمن على مدار الأيام القليلة الماضية، قيام عدد من قائدي المركبات بتركيب أجهزة «فلاشر»، و«سارينة» الخاصة بمركبات الشرطة والإسعاف، والتي لا يجوز استعمالها إلا لمركبات الطواريء.

وتقوم الأجهزة الأمنية المعنية برصد المواقع الإلكترونية على الإنترنت، التي تقوم ببيع وترويج الأجهزة المذكورة، بالإضافة إلى القيام بحملات لضبط المحال ومراكز الخدمة، التي تقوم ببيع وتركيب تلك الأجهزة ووضع الملصقات والرموز الخاصة بسيارات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، رصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو على تطبيق «تيك توك»، ظهرت خلاله سيارة بدون لوحات معدنية ومُعدلة لتشبه سيارات الشرطة، وتجهيزها بـ"سارينه شرطة" ومدون عليها كلمة «police»، أثناء خروجها من محل كماليات السيارات بالسويس .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من تحديد السيارة المشار إليها «ملك أحد الأشخاص 19 سنة، بولاية والده مقيم بالسويس».

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والسيارة وأقر بقيامه بإجراء بعض التعديلات، وإضافة ملصقات تحمل كلمة «police» على جانبى السيارة والكبوت، وتجهيزها بسارينة وذلك بمحل كماليات سيارات كائن بدائرة قسم شرطة الأربعين، ملك شخصين تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة. 

لوحات معدنية قسم شرطة مقطع فيديو الأجهزة الأمنية حملات أمنية الشوارع والميادين

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