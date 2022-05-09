الإثنين 09 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية (فيديو)

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.


تناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمى ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى المجالات العسكرىة.
فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات  المتحدة الأمريكية.
وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا  والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.

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