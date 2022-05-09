قوات حرس الحدود توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية (فيديو)

استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة.



تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوة من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط (2) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى أعمال التسلل والتهريب، كما تم ضبط (7) بنادق قناصة (FN) ، و(2) رشاش كلاشنكوف، و (13) بندقية آلية و (5) بنادق بريتا، وأربى جى ورشاش عيار 12,7، و(2) رشاش عيار 14,5 و(8) خزن آلية و (7) خزن قناصة (FN) و(2) دانه أربى جى فضلاً عن ضبط (1162) طلقة مختلفة الأعيرة، وهاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية، كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود فى ضبط مليون قرص مخدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.

تواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن، مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.